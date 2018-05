Chaidh aire a tharraing chun a' bhuaidh a tha aig daoine air beathaichean mara far chladaichean na Gàidhealtachd.

Chuir Poilis na h-Alba iomairt air chois mu Linne Moirbh 's iad airson rabhadh a thoirt do dhaoine gum faodadh am peannasachadh ma thèid an glacadh a cuir dragh air leumadairean is eile.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.