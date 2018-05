Tubaist mhairbhteach faisg air Inbhir Nis

Dh'innis na Poilis gun do bhàsaich fireannach, 25, às dèidh tubaist-rathaid faisg air Inbhir Nis Diciadain.

Thachair an tubaist air an B851 faisg air Fàrr goirid ro 07:00m.

Bha an duine a' siubhal ann am Ford Focus RS orainds.

Chaidh dràibhear a' chàir a thoirt gu Ospadal an Ràthaig Mhòir is e air a leòn gu dona.

Cha robh càr eile an lùib na tubaiste.

Tha rannsachadh a' leantainn aig làrach na tubaiste, is tha an rathad fhathast dùinte.

Dh'iarr na Poilis air duine sam bith a chunnaic an càr air an rathad mus robh an tubaist ann fios a chur orra.