Rannsachadh Phoileas ga rannsachadh

Dh'òrdaich an t-oifigeach lagha as àirde an Alba gun tèid sgrùdadh neo-eisimeileach a dhèanamh air mar a rannsaich na Poilis bàs "neo-mhìnichte" fhireannaich ann an Gallaibh bho chionn còrr air 20 bliadhna.

Chaidh am Morair Tagraidh an sàs agus sgrùdaidhean poilis a' leantainn air fianais ùir mu bhàs Chaoimhin MhicLeòid, 24, a chaidh fhaighinn marbh ann an cala Inbhir Ùige sa Ghearran 1997.

Às dèidh a bhàis dh'òrdaich Oifis a' Chrùin gun dèanadh Poilis a' Chinn a Tuath rannsachadh muirt, ach cha do thachair sin.

Thabhainn Poileas Alba leisgeul airson iomadach droch fhàiligeadh anns an dòigh san deach a' chùis a làimhseachadh.

Ann an litir dhan teaghlach MhicLeòid, tha am Morair Tagraidh a-niste ag ràdh gu bheil e air òrdachadh gun tèid sgrùdadh neo-eisimeileach mionaideach a dhèanamh air a' chiad rannsachadh a rinneadh air bàs Chaoimhin.

'S e Roinn nan Casaidean Eucorra an aghaidh nam Poileas a nì an sgrùdadh.

Aig a' cheart àm tha oifigearan a' dol a cheasnachadh 15 fianaisichean an dèidh do dh'fhianais ùir nochdadh.

Dhearbh am Morair Tagraidh dhan teaghlach gum beachdaich Neach-Casaid a' Chrùin air na lorgas an sgrùdadh, feuch co-dhiù tha iad a' nochdadh fianais eucorra, agus gun dèiligear ris a' chùis a rèir sin.