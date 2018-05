Rabhadh mu bheathaichean mara

Image copyright Des Colhoun / Geograph

Chuir na Poilis iomairt air bhog ann an sgìre Linne Mhoireibh gus rabhadh a thoirt gu daoine gu bheil e an aghaidh an lagh dragh a chur air beathaichean mara.

Bha grunn thursan ann an-uiridh ann an Linne Mhoireibh, timcheall air Sealtainn, agus an Abhainn Tatha far an deach bàtaichean ro fhaisg air beathaichean mara mar leumadairean-mara is mucan-mara.

Tron iomairt seo, thathas ag iarraidh air daoine le bàtaichean a bhith mothachail nuair a tha iad mun cuairt air beathaichean mara.

Tha beathaichean mara ann an uisgeachan na h-Alba air an dìon fo laghan glèidhteachais.

Faodaidh càin suas ri £5,000 a dhol air duine sam bith a bhriseas na laghan sin.

Tha Poileas Alba an dòchas gun tog an iomairt a tha seo aire dhaoine gus nach bris iad an lagh, agus gus nach cuir iad iad fhèin ann an cunnart le bhith a' falbh ro fhaisg air beathaichean mara.

