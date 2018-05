Naidheachdan 11:00

Iran

Thuirt Breatainn, an Fhraing agus a' Ghearmailt gu bheil iad ag obair còmhla ri Iran airson na ghabhas glèidheadh an dèidh dha na Stàitean Aonaichte tarraing a-mach às an aonta niùclasach an-raoir. Thuirt an Ceann-suidhe Trump gur e aonta gun fheum a bh' ann ris nach bu chòir gabhail bho thoiseach, agus gum bi e a' cur an sàs a-rithist casg-bhannan air Iran, dhan deach cur às nuair a chuir iad an t-ainm ris an aonta ann an 2015. Thuirt an t-Aonadh Eòrpach an-diugh nach bi iadsan a' cur casg-bhannan às ùr air Iran.

Coirea a Tuath

Tha Rùnaire nan Stàitean Aonaichte, Mike Pompeo, ann am Pyongyang ag ullachadh airson turas a' Chinn-suidhe Trump a Choirea a Tuath an ceann beagan sheachdainean. Tha meadhanan naidheachd ann an Coirea a Deas ag ràdh gum faigh Mgr Pompeo saorsa do thriùir Ameireaganach a tha air a bhith an grèim ann an Coirea a Tuath.

Taobh Tatha

Thuirt Rùnaire na Slàinte, Shona Robison, gum bi pàirt aig teaghlaichean ann an co-dhùnadh dè cho farsaing 's a bhios rannsachadh mu sheirbheisean slàinte inntinn aig NHS Taobh Tatha. Tha buill-pàrlamaid na h-Alba gu bhith a' deasbad na cùise an-diugh. Ged a bhios ath-sgrùdadh neo-eisimileach ann air dragh mun àireamh dhaoine a tha a' cur làmh nam beatha fhèin anns an sgìre sin, tha Pàrtaidh Làbarach na h-Alba ag iarraidh làn rannsachadh poblach.

Slàinte

Thuirt Sir Lewis Ritchie, a bha os cionn sgrùdadh neo-eisimeileach air seirbheisean slàinte an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse, gum feum gach taobh gluasad air adhart a-niste le plana airson na sgìre. Chuir luchd-iomairt ann an ceann a tuath an eilein fàilte air molaidhean na sgioba aig Sir Lewis a thuirt gum feum cùram èiginneach 24 uairean gach là agus leapannan a ghlèidheadh aig Ospadal Phort Rìgh agus seirbheis charbad-eiridinn nas fheàrr a bhith anns an sgìre cuideachd.

Gaoth

Tha sreath de bhuidhnean coimhearsnachd air cùlaibh plana ùir airson tuath gaoithe mòr eile ann an Leòdhas. Tha iad air làrach a chomharrachadh air mòinteach Àirinis, meadhanach faisg air an sgeama mhòr a tha EDF Energy an dòchas a thogail an iar air Steòrnabhagh agus a tha air na h-uimhir de chonnspaid a thogail.

Seirbheisean Adhair

Tha dòchas ann gum faodadh ionad-iùil ùr nan seirbheisean adhair a bhith stèidhichte anns na h-Eileanan, a rèir companaidh nam port-adhair, HIAL, a choinnich ri riochdairean Comhairle nan Eilean Siar ann an Steòrnabhagh an-raoir. Dhearbh HIAL gum bi na seirbheisean iùil a' dol còmhla ann an aon àite agus gum bi cuideachd cìs airson parcadh a' tòiseachadh aig na puirt adhair anns a' cheann a tuath air an 1mh den Iuchar.