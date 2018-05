Atharrachaidhean ri planaichean slàinte

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gun atharraich iad am planaichean airson seirbeisean slàinte san Eilean Sgitheanach às dèidh do eòlaichean grunn mholaidhean a dhèanamh.

Chaidh an sgrùdadh a chur air dòigh is draghan ann mun a' phlana airson ospadal ùr a thogail anns an Ath Leathainn agus seirbheisean a ghearradh ann am Port Rìgh.

Mhol an luchd-sgrùdaidh, cùram èiginneach ceithir uairean fichead san latha a ghlèidheadh am Port Rìgh agus cuideachd leapannan do dh'euslaintich a chumail san ospadal, an-dràsta co-dhiù.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.