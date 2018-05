"Feumaidh sinn 6 puingean" - Kettlewell

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Agallamh le Pàdraig MacAmhlaidh a tha a' cur taic ri Ross County.

Thuirt co-mhanaidsear Ross County, Stiùbhart Kettlewell, gum feum iad 6 puingean bhon 2 gheama mu dheireadh aca.

Tha County an-dràsta aig bonn na lìge, 2 phuing air cùl Phartaig.

Thig Dùn Dè a dh'Inbhir Pheofharain oidhche Mhàirt.

Nan cailleadh County is nam faigheadh Partaig 3 puingean bhon gheama acasan an aghaidh Thobar na Màthar aig an dearbh àm, rachadh na Staggies sìos dhan Championship.

Cothrom

"Tha deagh fhios againn dè tha a dhìth oirnn, gus an cothrom as fheàrr a thoirt dhuinn fhèin feumaidh sinn an dà gheama a th' againn a bhuannachadh", thuirt Kettlewell.

"Chan eil cinnt sam bith fiù 's le sin gum bi sinn sàbhailte, ach feumaidh sinn feuchainn ris an 2 gheama a bhuannachadh.

"Sin an teachdaireachd a tha sinn a' toirt dha na cluicheadairean, ach feumaidh iad smachd a chumail orra fhèin cuideachd", thuirt e.

Tha Dùn Dè fhèin cha mhòr sàbhailte a-nise às dèidh dhaibh an gnothach a dhèanamh air Hamaltan 1-0.

Dh'fheumadh tionndadh iongantach a bhith ann airson an slaodadh air ais dhan bhlàr aig a' bhonn.

Chan eil sin a' ciallachadh gu bheil dùil aig County nach bi e doirbh dhaibh.

Làidir

"Tha Dùn Dè ann an suidheachadh fìor làidir a-nise", thuirt Kettlewell.

"Tha fios againn nach leig iad leinn an geama a bhuannachadh ge-tà, chan ann mar sin a tha e. Tha fios againn gum feum sinn strì mhòr a dhèanamh", thuirt e.

Chìthear an geama air fad eadar County is Dùn Dè air BBC Alba oidhche Mhàirt aig 10:00f.

Thèid County an uairsin a Pheairt Disathairne sa gheama lìge mu dheireadh aca, is Partaig a' tadhal air Dùn Dè.

Bidh an sgioba a bhios san 11mh àite às dèidh sin a' cluich play-off an aghaidh Baile Dhùn Lèibhe no Dundee United air an 17mh is 20mh den mhìos.