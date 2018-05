Nis aig a' mhullach

Tha Nis leotha fhèin aig mullach Lìog Leòdhais is na Hearadh às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air United 5-0 oidhche Luain.

Bha cùisean an ìre mhath teann aig na Còig Peighinnean gus an deach fear-ghlèidhidh United, Jack MacIllinnein, a chur far na pàirce às dèidh dha Seumas 'Titch' Moireasdan a leagail.

Bha làmh an uachdair aig Nis a-nise is chuir am Moireasdanach e fhèin air thoiseach iad ro leathach-ùine.

Chuir Moireasdanach eile, Neil, Nis 2-0 air thoiseach san dàrna leth.

Bha trì tadhail eile sa chairteal na h-uaireach mu dheireadh, Dòmhnall Mac a' Ghobhainn leis a dhà dhiubh is Calum Vann leis an fhear eile, is oidhche chofhurtail aig Nis air a' cheann thall.

Deagh thoiseach-tòiseachaidh dhaibhsan san lìog le 9 puingean bho 3 geamaichean.

Sa gheama eile oidhche Luain rinn am Bac a' chùis air Athletic 5-1 ann an Col Uarach.

Bha na Bacaich air thoiseach 2-1 aig leathach-ùine sa gheama sin.

Ruith iad air falbh leis san dàrna leth is Aths cuideachd a' crìochnachadh le deichnear is Lewis Dòmhnallach air a chur far na pàirce.

Tha am Bac san treas àite is sgiobaidhean Steòrnabhaigh le chèile aig bonn na lìge.