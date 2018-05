RBS

Tha àrd-oifigich Bhanca Rìoghail na h-Alba air a dhol às àicheadh gun do thrèig iad muinntir Alba a chuidich gus a' chompanaidh a chumail a' dol aig àm staing an ionmhais. Bha iad a' nochdadh air beulaibh comataidh de Bhuill-Phàrlamaid aig Westminster a tha a' rannsachadh nam planaichean a th' aig a' bhanca 62 meur a dhùnadh air feadh na dùthcha, a' mhòr-chuid dhiubh ann an sgìrean dùthchail.

Ioran

Thuirt Ceann-Suidhe Ioran, Hassan Rouhani, gun lean an dùthaich aige le bhith a' feuchainn ri càirdeas a bhrosanchadh le dùthchannan eile an t-saoghail, fiù 's ma thèid smachd-bhannan ùra a chur an sàs nan aghaidh. Innsidh an Ceann-Suidhe Trump ro dheireadh an fheasgair a bheil na Stàitean Aonaichte a' dol a tharraing a-mach à aonta niucleasach Ioran. Tha aithrisean ann gum faodadh gun toir e air adhart smachd-bhannan an aghaidh na dùthcha. Tha dùil gun innis e mun cho-dhùnadh aige mu 6:00f an uair againne.

Fracadh

Tha a' chompanaidh chumhachd Ineos air tagradh laghail a thòiseachadh an aghaidh casg an Riaghaltais ann an Alba air fracadh airson ola is gas. Thàinig ministearan chun a' cho-dhùnaidh anns an Dàmhair agus iad ag ràdh gun robh sluagh na dùthcha gu mòr an aghaidh an leithid de dhol a-mach. Tha a' chompanaidh ag iarraidh ath-sgrùdaidh laghail a-nise is iad a' cumail a-mach gu bheil an casg mì-laghail. Mairidh a' chùis ceithir là aig Cùirt a t-Seisein ann an Dùn Èideann.

Oxford

Chaidh fireannach aois 24 a chur ann an grèim fo amharas oidhirp muirt às dèidh sèist armaichte ann an Oxford. Chaidh pàirtean de mheadhan a' bhaile a dhùnadh nuair a chaidh losgadh le gunna grunn thursan feasgar an-dè. Thàinig an sèist gu ceann gun fhòirneart sam bith ann an uairean beaga na maidne an-diugh.

Peairt

Tha na Poilis ann am Peairt a' lorg fiosrachaidh às dèidh mar a bhàsaich trì coin-obrach agus dà chlamhan agus iad air am puinnseanachadh a dh'aona-ghnothach. Thachair seo eadar an Dàmhair 2017 agus an Giblean am-bliadhna mu thimcheall air oighreachdan Edradynate agus Pitnacree. Tha am puinnseann a chaidh a chleachdadh air a chasg anns an Rìoghachd Aonaichte. Tha Poilis Alba a' rannsachadh dè thachair.

Prìsean Thaighean

Thuit prìsean thaighean gu mòr anns a' Ghiblean. Tha taigh a-nis anns a' chumantas a' cosg beagan nas lugha na £221,000. Tha sin sìos 3.1% bhon Mhàrt, agus seo an ìsleachadh as motha bhon t-Sultain 2010.