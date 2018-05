Image copyright Getty Images

Nochdaidh ceannard RBS air beulaibh Bhall-Pàrlamaid an-diugh airson mìneachadh carson a tha a' chompanaidh aige an dùil meuran a dhùnadh air feadh Alba.

Bheir Ros MacEoghain fianais seachad air beulaibh Comataidh nan Cùisean Albannach ann an Westminster.

'S ann leis an Stàit a tha 72% de RBS.

Tha Buill-Phàrlamaid air a bhith ag iarraidh bruidhinn ri Mgr MacEoghain airson ùine, agus tha e gus nochdadh Dimàirt às dèidh chòmhraidhean fada.

'S ann air co-dhùnadh RBS 62 mheur an Alba a dhùnadh, agus an uair sin deich dhiubh a ghlèidheadh, a bhios fòcas na coinneimh.

A dh'aindeoin beachd gum faodadh seo cuid de choimhearsnachdan fhàgail às aonais ghoireasan bancaireachd sam bith, tha Mgr MacEoghain air dìon a chur air na planaichean.

Tha e ag ràdh gu bheil e mar fhreagairt air roghainnean dhaoine meuran banca a chleachdadh nas lugha, 's bancaireachd air-loidhne is eile a chleachdadh nan àite, agus gun tèid barrachd feum a dhèanamh de bhanaichean-bancachaidh.

Chan e RBS an aon bhanca a tha a' dùnadh mheuran an Alba, ach 's e am banca as àirde inbhe, agus dh'fhoillsich iad gun do dh'èirich na prothaidean aca sa chiad trì mìosan den bhliadhna seo gu £792m, an taca ri £259m airson an aon àm an-uiridh.

Bidh Buill-Phàrlamaid airson ceannard a' bhanca a cheasnachadh gu dlùth mu na molaidhean.