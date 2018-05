Chaidh stèisean rèile Sraid na Ban-rìgh ann an Glaschu ainmeachadh mar an stèisean as lugha a tha còrdadh ri daoine air feadh Bhreatainn.

Sin a rèir na buidhne Transport Focus a rinn sgrùdadh le ochd thar fhichead mìle neach ann a leth cheud stèisean sa sia. Tha barrachd aig Catriona NicFhionghuin.