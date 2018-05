Bha a' Bhana-phrionnsa Anna ann an Ìle Dihaoine airson cuirmean a' comharrachadh dà thubaist mara bho chionn 100 bliadhna.

Chaill na ceudan am beatha nuair a chaidh na soithichean an Tuscania agus an Otranto fodha far chosta an eilein ann an 1918.

Tha an aithris-sa aig Andreas Wolff.