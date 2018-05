Tha luchd-film bho dhùthchannan air feadh an t-saoghail air cruinneachadh ann an Hawick anns na Crìochan 'son Fèis Alchemy.

Chaidh an fhèis a stèidheachadh ann an 2008, agus am bliadhna, airson a' chiad uair, bidh taisbeanadh Gàidhlig na luib.

Fhuair am fear-naidheachd againn, Ruairidh MacÌomhair, ro-shealladh air na tha gu bhith a' dol thairis air deireadh na seachdain.