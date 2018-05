Bàta-iasgaich Èireannach a' tighinn air tìr an Uibhist

Image copyright Iain Smith

Tha bàta-iasgaich Èireannach a chaidh fodha far chosta siar na h-Èireann air a' mhìos sa chaidh, air thighinn air tìr ann an Uibhist a Deas.

Nochd an Aisling Patrick air an tràigh ann an Dreumasdal, 200 mìle bho far an deach i a dhìth far chosta Mhaigh Eò air an 10mh Giblean.

Ged a thugadh an triùir chriùbha bhon sgoth chrùbagan gu tìr le heileacoptair, chaochail fear aca, Iain Healy a bha 57, san ospadal às dèidh làimhe.

Bha bàta Duiteach, HNLMS Evertsen air slige an Aisling Patrick fhaicinn san fhairge mu 40 mìle an iar air Barraigh air an 25 Giblean agus chur iad fios air na maoir-chladaich, 's tha i nise air tighinn air tìr an Uibhist.