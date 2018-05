Sgeama taigheadais an Steòrnabhagh ga dhiùltadh

Image caption Bha Buidheann Taigheadais Innse Gall airson an togalach far an robh Legion Rìoghail Bhreatainn stèidhichte a leasachadh airson còrr air 30 àite-fuirich a chruthachadh.

Chaidh cead a dhiùltadh do sgeama mòr taigheadais ann am meadhan baile Steòrnabhaigh.

Chuir Riaghaltas na h-Alba an aghaidh an leasachaidh, 's iad den bheachd gum biodh buaidh aige air raon-pàrcaidh luchd-obrach an Riaghaltais sa bhaile.

Bha Buidheann Taigheadais Innse Gall (HHP) airson seann togalach Legion Rìoghail Bhreatainn a leasachadh airson còrr air 30 àite-fuirich a chruthachadh.

Mar phàirt de na planaichean, bha a' bhuidheann taigheadais airson rathad a thoirt a-steach aig cùl an togalaich a bhiodh a' dol tro raon phàircidh Oifis an Àiteachais anns a' bhaile.

Bha dùil gun robh sin air aontachadh ach thàinig brath oifigeil bhon Riaghaltas a' diùltadh cead 'son a leithid.

Leis cho teann 's a na rathaidean timcheall air an làraich, cha robh e comasach rathad eile a-steach fhaighinn.

Thuirt fear-labhairt bhon Riaghaltas gun do bhruidhinn iad ri HHP ann an 2015 agus gun do dh'innis iad dhaibh nach robh an t-slighe a bha iad an dòchas a chleachdadh freagarrach.

Mhinich e gun robh sin a' dol tro raon-phàircidh a rachadh a chleachdadh leis an luchd-obrach acasan ann an Steòrnabhagh.

Cha robh HHP airson beachd a thoirt air a' chùis.