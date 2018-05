Dùbhlan iomraidh

Image caption Tha Donnchadh Hutchison an dùil New York fhàgail an ceann cola-deug

Tha fear à Loch an Inbhir a' dèanamh deiseil airson turas tarsainn a' Chuain Shiar ann am bàta a thog e fhèin.

Tha dùil aig Donnchadh Hutchison New York fhàgail an ceann cola-deug agus e ag amas air iomradh air ais a Loch an Inbhir.

Thug e trì bliadhna dha am bàta aige a thogail, agus tha e an dùil gun toir an turas aige eadar 90 agus 100 là.

Bidh e a' togail airgid dhan bhuidhinn charthannais Wateraid.

Aonranachd

Tha e an dùil gur e a bhith aig muir leis fhèin airson ùine cho fada an rud as duilghe mun turas aige.

Thuirt e gu robh e ag iarraidh sealtainn "gun urrainn do dhaoine àbhaisteach rudan mì-àbhaisteach a dhèanamh".