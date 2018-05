Chumar seirbheis ghoirid aig muir Diardaoin air a' chiad latha de thachartasan a' comharrachadh 100 bliadhna bhon a chaidh dà bhàta fodha far chosta Ìle.

Chaill còrr is 200 duine am beatha nuair a chaidh an SS Tuscania a chur fodha le torpedo bho bhàt-aigeinn Ghearmailteach.

Air an aon bhliadhna chaidh corr is 450 eile a bhàthadh ann an tubaist an HMS Otranto.

Tha an aithris seo aig Andreas Wolff.