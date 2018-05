Draghan mu phlana Gàidhlig Oilthigh Obar Dheathain

Image copyright Getty Images

Chan eil àrd-amas aig plàna Gàidhlig ùr Oilthigh Obar Dheathain a-rèir Chomann Cheilteach an oilthigh.

Tha iadsan air dragh a thogail nach eil am plana a' dol fada gu leòr agus a' cur cuid de phoileasaidhean, leithid taigh Gàidhlig an oilthighe, chun dàrna taobh.

Thuirt Ceann-suidhe a' Chomainn, Frederic Bayer, gun robh iad air an dreach phlana fhaicinn agus nach eil iad a' dèanamh rudan cudromach 'son Gàidhlig a bhrosnachadh anns an oilthigh.

"Rudan mar fhoillseachadh na Gàidhlig air soidhnichean dà-chànanach agus rudan mar sin chun na h-ìre a bhios sinn fhèin airson faicinn aig an oilthigh.".

Tha an Comann cuideachd airson 'Taigh na Gàidhlig' fhaighinn ann an Obar Dheathain stèidhichte air an aon seòrsa ghoireis a tha aig Oilthigh Ghlaschu.

Co-chomhairleachadh

Thuirt Ceann-suidhe a' Chomainn Cheiltich cuideachd gu bheil iad airson cothrom a thoirt do dhaoine Gàidhlig a chleachdadh air feadh an oilthigh:

"Dìreach gum biodh thu comasach do chuid Gàidhlig a chleachdadh mar oileanach a tha na Ghàidheal neo oileanach a chaidh tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig, do chuid Gàidhlig a chleachdadh.

"Anns na h-àiteachan eile, chan ann dìreach ann an Roinn na Gàidhlig agus chan ann dìreach anns na clasaichean Gàidhlig ach air feadh an oilthigh".

Tha an reachdas, an dàrna plàna aig an oilthigh, an-dràsta fo cho-chomhairleachadh.