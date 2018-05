Mharbh cù neo coin stoc ann an Cataibh

Thuirt poilis sa Ghàidhealtachd gun do mharbh cù, neo coin, dusan caora de sheòrsa a tha gann, agus fiadh ann an Cataibh.

Thachair seo faisg air Àrd Gaoithe air an deireadh sheachdain.

Bha na beathaichean ann an achadh faisg air Abhainn Charrainn agus slighe coiseachd ri thaobh, a bhitheas luchd-coiseachd tric a cleachdadh.

Chuir na poilis an cuimhne dhaoine nach bu chòir leigeil le cù ruith às dèidh neo ionnsaigh a thoirt air stoc.

Fiosrachadh

Thuirt an sergent Charlotte Fisher gu bheil iad a' rannsachadh na cùis.

Dh'inns i gur e call uabhasach a th'ann dhan an tuathanach - an dà chuid call airgid agus an stoc fhèin.

Thuirt i nach eil duine sam bith airson dèiligeadh ri cùis dhen t-seòrsa seo.

Dh'iarr i fiosrachadh bho dhuine sam bith a chunnaic na thachair.