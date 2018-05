Tha ball an Eilein Sgitheanaich, Lochabair agus Bhàideanaich ann am Pàrlamaid na h-Alba, Ceit Fhorbeis, ag iarraidh spèis do chreideamh anns na sgoiltean.

Iarraidh i beachd Riaghaltas na h-Alba air a' chùis an t-seachdainn seo agus i ag ràdh gu bheil pàrantan air gearan rithe gu bheil leth-bhreith ga dhèanamh air an cuid chloinne air sgàth an creideimh.

Tha seo a' tighinn an dèidh oidhirp a rinn Comann Daonnairean na h-Alba an siostam atharrachadh gus am biodh aig sgoilearan ri iarrtas a dhèanamh airson a bhith an-sàs ann an gnìomhan adhraidh seach diùltadh mar a tha e an-dràsta.

Thuirt Ceit Fhoirbeis gur e rud gu math cudromach a th' ann an creideamh agus gum bu chòir àite a bhith aige anns na sgoiltean.

Chuir i ris a sin agus i ag ràdh gur e rud uabhasach a th' ann ma tha an t-eagal air cloinn innse gu bheil creideamh aca fhèin neo aig am pàrantan.

Thuirt i gu bheil e cudromach gu bheil clann a' tuigsinn nan creideamhan a th' ann an Alba - na diofar chreideamhan.

Rabhadh

Thuirt i nach bu chòir cur sìos air daoine air sgàth an creideimh, neo seach nach eil creideamh aca.

Tha i dhen bheachd nach eil tuigse neo greim ceart aig daoine air na diofar chreideamhan anns an dùthaich seo agus san t-saoghal gu lèir.

"Tha i mar sin a' smaointinn gu bheil e cudromach gu bheil cothrom aig cloinn a' chùis a dheasbad san sgoil agus na beachdan aca a chur an cèill."