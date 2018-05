NHS na Gàidhealtachd ga dheasbad sa Phàrlamaid

Thèid togail air duilgheadasan ionmhais NHS na Gàidhealtachd ann an deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba Diciadain.

Canaidh am ball Tòraidheach Eideard Mountain gur e droch stùireadh as coireach airson trioblaidean na buidhne.

'S e am pàrtaidh Toraidheach a dh'iarr an deasbad seo air duilgheadasan ionmhais san NHS ann an Alba.

Tha draghan ann gu h-àraid mu Bhòrd Slàinte Taobh Tatha far a bheil buaireadh air a bhith ann mu airgead poblach a chleachdadh gus pàigheadh 'son pròiseact IT.

Tha cuideachd connspaid air a bhith ann mu thuath le Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd feumach air iasad èiginneach luach £15m às dèidh mar a dh'fhailich e orra targaidean sàbhalaidh a choileanadh.

Bruidhinnidh am ball Tòraidheach Eideard Mountain air na tha tachairt air a' Ghàidhealtachd, a' togail air a' chonnspaid mu sheirbheisean slàinte ann am Port Rìgh is ann an Gallaibh.

Tha e a' coireachadh dhòighean obrach mhanaidsearan a' bhùird slàinte agus cuiridh e ìmpidh air Rùnaire na Slàinte, Shona Robison, smachd fhaighinn air a' ghnothach.