Bratach a' tilleadh a dh'Ìle

Image caption Chaidh còrr air 200 a chall nuair a chaidh an Tuscania fodha

Thèid bratach nan Stàitean Aonaichte, a chaidh a dhèanamh airson tìodhlaigaidhean nan saighdearan a bhàsaich air an Tuscania far Ìle ann an 1918, a thilleadh dhan eilean.

Bha cha mhòr 2500 duine air bòrd an Tuscania nuair a chaidh a cur fodha le dà thorpedo bho bhàt'-aigeann Ghearmailteach faisg air deireadh a' chiad chogaidh.

Chaill còrr air 200 duine am beatha.

Thàinig mòran den na cuirp air tìr ann an Ìle, far an deach an tiodhlaigeadh.

Seach nach robh bratach Ameriganach aca ann an Ìle, chuir muinntir an eilein romhpa fear a dhèanamh iad fhèin.

Chaidh a thoirt às dèidh làimh do thaigh-tasgaidh an Smithsonian ann an Washington DC.

Tha e a-nis a' tilleadh a dh'Ìle, air iasad, 's tachartas mòr cuimhneachaidh ga chumail Dihaoine airson call an Tuscania, agus call an Otranta air an aon bhliadhna, a chomharrachadh.