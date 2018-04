Coirea

Thuirt ceannardan Choirea a Tuath agus Choirea a Deas gun lean còmhradh eadar iad an dèidh dhaibh coinneachadh airson a' chiad uair ann an còrr is deich bliadhna. Thuirt Coirea a Deas gun tug iad misneachd às a' choinneimh, agus gun robh còmhradh fosgailte aca. Aig cruinneachadh naidheachd an dèidh na coinneimh an-diugh, thuirt Ceann-Suidhe a' Chinn a Deas, Moon Jae-in, agus ceannard a' Chinn a Tuath, Kim Jong-un, gun do chuir iad an ainm ri aonta ag amas air cur às do dh'armachd niùclasaich anns an sgìre.

An Eaconomaidh

Chaidh fàs eaconamach Bhreatainn air ais gu 0.1% air a' chiad thrì mìosan den bhliadhna. Sin am fàs as lugha ann an còig bliadhna, agus e sìos bho 0.4% air na trì mìosan mu dheireadh an-uiridh. Thuirt Oifis na Staitistig Nàiseanta gun tug sneachda trom agus droch aimsir buaidh air na figearan, ach gur e crìonadh ann an gnìomhachas an togail as motha as coireach.

RBS

Bha dùblachadh ann am prothaidean Bhanca Rìoghail na h-Alba air a' chiad trì mìosan den bhliadhna. Rinn am banca prothaid de £792m, an coimeas ri £259m aig an aon àm an-uiridh. Thuirt ceannardan aonaidh gu bheil prothaidean den t-seòrsa sin a' dèanamh follaiseach nach fheum RBS còrr is 60 meur ionadail a dhùnadh. Thuirt Àrd-Oifigeach RBS, Ross McEwan, gu bheil am banca fhathast a' frithealadh air na sgìrean iomallach a dh'aindeoin càineadh gu bheil iad a' dùnadh bhancaichcean anns na sgìrean sin. Thuirt e gu bheil bhanaichean RBS a' tadhal air 440 coimhearsnachd a h-uile seachdain.

Iasgair

Tha rannsachadh a' dol air adhart ann an Cataibh airson seann duine air nach eil sgeul an dèidh dha a bhith ag iasgach air Abhainn Oiceall faisg air an Luirg. Thuirt na Poilis gun deach fios orra mu 7:00f an-raoir nach robh sgeul air Ian McMullen, a th' anns na 80an agus a bhuineas do Hertfordshire.

NATO

Tha e coltach gur e adhartas na Ruis ann an cùisean an t-saoghail as motha a nì deasbad aig coinneimh mhinistearan cèine NATO anns a' Bhruiseil an-diugh. Seo a' chiad choinneamh aca bho bha ionnsaigh cheimigeach ann an Siria, agus an ionnsaigh air an t-seann fhear-bhrathaidh Sergei Skripal 's an nighean aige ann an Salisbury.