Taic an GMB do Dhùthaich MhicAoidh

Image copyright Getty Images

Dh'iarr aonadh an GMB gun tèid làrach airson saidealan a chur dha na speuran a stèidheachadh ann an Cataibh.

Thuirt iad gum biodh seo na bhuannachd mhòir dhan sgìre, le cho cugallach 's a tha an eaconomaidh.

Tha Ionad Fànais na Rìoghachd Aonaichte a' coimhead ri trì àiteachan ann an Alba airson ionad a stèidheachadh - sgìre na Mòine, faisg air Tunga ann an Dùthaich MhicAoidh nam measg.

Thuirt aonadh an GMB an Alba gum bu chòir an t-ionad a thogail an-sin.

Le ionad niuclasach Dhùnrath a' dùnadh, thuirt iad gum bi an eaconomaidh nas cugallaiche na bha i riamh roimhe.

Thuirt Liz Gordon bhon bhuidhinn gur e dòigh mhath a bhiodh ann air na cosnaidhean, sgilean agus sluagh a chumail san sgìre.