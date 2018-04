Thug comhairlichean sna h-Eileanan Siar rabhadh gum faodadh taic airgid an Lanntair a bhith air a ghearradh, ach nach eil gnothaich aig an sin ris a' bhuaireadh mun ionad a bhith a' fosgladh air an t-Sàbaid.

'S ged a tha iad ag ràdh gu bheil e ag obair gu math 's a' cur ris an eaconomaidh, gu bheil iad ag iarraidh barrachd fios bho na stiùirichean mu na tha san amharc.

Seo Aonghas Dòmhnallach.