Dragh mu innealan ceòthaidh

Thàinig e am bàrr gu bheil còrr is 120 sgoil ann an Alba gun innealan-rabhaidh 'son ceò.

'S e a' Ghàidhealtachd an sgìre as miosa a bh' ann is 51 sgoil - còrr is a' chairteal chuid de na togalaichean foghlaim a th' aig Comhairle na Gàidhealtachd - às aonais nan innealan.

Thuirt tè-labhairt bho Chomhairle na Gàidhealtachd gu bheil obair a' dol air adhart gus innealan ceòthaidh ùra a chur an sàs.

Bha dà sgoil anns na h-Eileanan na Iar às aonais innealan.

Bha sgoiltean ann am Fìobha, Siorrachd Lannraig a Tuath, Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh, Glaschu, Moireibh, san Eaglais Bhric is ann am Meadhan Lodainn is Sgìre Aonghais cuideachd gun uidheamachd ceòthaidh.

Siostam

Thuirt na comhairlean uile gu bheil iad taobh a-staigh laghan sàbhailteachd leis gu bheil innealan-rabhaidh aca a dh'obraicheas às dèidh do chuideigin an cur gu dol.

Tha am BPA Uaineach 'son Meadhan na h-Alba is Fìobha, Mark Ruskell, air a' chùis a thogail aig Holyrood roimhe.

Thuirt Mgr Ruskell gu bheil na figearan seo a' sealltainn gum feum Rùnaire an Fhoghlaim, Iain Swinney, a dhol an sàs.

Dh'innis Riaghaltas na h-Alba gu bheil dleastanas air ùghdarrasan ionadail 'son sàbhailteachd theintean anns na sgoiltean aca.

Thuirt e gun do chuir Mgr Swinney fios air comhairlean an-uiridh is gun d' fhuair e gealltanas gu bheilear a' gabhail a h-uile ceum a th' ann air a' cheist.

Thuirt an Riaghaltas gun sgaoil iad an stiùireadh aca gu ùghdarrasan ionadail a-rithist.