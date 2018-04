Image copyright John Young

Bheir Oilghigh Ghlaschu dotaireachd urramach do sheann Mhodaràtar Eaglais na h-Alba, an Dr. Aonghas Moireasdan.

Tha an Dr. Moireasdan a' faighnn an urraim ri linn na rinn e airson na Gàidhlig, do luchd-siridh comraich is fògarraich, agus airson a bhith ag atharrachadh bheachdan san Eaglais mu dheidhinn chàirdeasan aon-ghnèitheach.

Tha an t-urram am measg 23 doraireachdan urramach a tha an oilthigh a' buileachadh air daoine as t-Samhradh.

Am measg an fheadhainn eile a tha gam faighinn, tha Anndra Neil, airson na chuir e ri obair-naidheachd agus craoladh.

Gheibh Susan Calman urram airson a cuid obrach mar chraoladair agus tè-chomadaidh, ach cuideachd airson aire a tharraing gu cùisean slàinte-inntinn agus còirichean LGBT.

Gheibh an stiùiriche tèatar Dave Anderson dotaireachd airson na chuir e ris na h-ealain an Alba, agus thèid Dotaireachd Urramach Chiùil a bhuileachadh air an tè-chiùil Karine Polwart.

Thèid na dotaireachdan a thoirt seachad air 13mh an t-Ògmhios.