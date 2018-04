Tha Comhairle Bhaile Ghlaschu ag amas air nas urrainn dhaibh a dhèanamh gus foghlam Gàidhlig a leudachadh aig ìre bhun-sgoile agus àrd-sgoile. Sin an teachdaireachd bho neach-gairm foghlaim na comhairle an-diugh, 's an Riaghaltas air innse an-dè gun cur iad £1.9m an-sàs son treas sgoil Ghàidhlig sa bhaile - am Baile Ghobhainn. Seo Caitriana Deeprose ...