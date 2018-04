Tha eòin ghrunnachaidh, samhail an trilleachan an curracag agus an guilbneach uile an cunnart a dhol à bith, mur a tèid rudeigin a dhèanamh mu mar a thathas ag obair air an fhearann, neo cumail smachd air beathaichean a tha gan sealg, a-reir eòlaichean. Chan ann direach air na monaidhean a tha iad feumach air dìon, ach air talamh àitich. Seo Seonaidh MacCoinnich ...