Tha coltas ann gu bheil piseach a' tighinn air foghlam Gàidhlig ann an Ìle. Às dèidh bliadhnaichean de dh'àireamhan ìosal, tha sianar a-nis anns an sgoil-àraich ann am Bogha Mòr. Chuir iad an sgoil-àraich còmhla ri prìomh a h-aon gu prìomh a trì sa sgoil. Shoirbhich leis an sin, agus tha an t-ionad Gàidhlig aca a-nis air geàrr-liosa airson duaisean foghlaim na h-Alba. Seo Andreas Wolff: