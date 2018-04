Brexit

Tha Riaghaltas na h-Alba a' diùltadh gabhail ris na molaidhean a tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' foillseachadh an-diugh airson fuasgladh dhan eas-aonta mu fhèin-riaghladh agus cumhachdan ann am Bile Bhrexit. Thàinig Riaghaltas na Cuimrigh gu aonta le Lunnainn an-raoir, ach leig Rùnaire Bhrexit na h-Alba, Mìcheal Ruiseal, fhaicinn nach gabh Riaghaltas na h-Alba ris a' bhile sin mar a tha e.

In-imreachd

Chaidh feadhainn ann an Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte às àicheadh gun deach Theresa May agus Rùnaire na Dùthcha a-mach air a chèile aig coinneimh chaibineit mu phoileasaidh na h-in-imreachd. Tha e coltach gun do dh'iarr Boris Johnson faochadh do chuid a th' anns an dùthaich seo gu mì-laghail, agus siostam nas sùbailte do bharrachd dhaoine à dùthchannan a' Cho-Fhlaitheis.

Sochairean

Thèid siostam ùr airson sochairean sòisealta aontachadh ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh. Tha Riaghaltas na h-Alba a' gabhail smachd air 11 de na sochairean sin. Tha na Làbaraich ag ràdh nach eil na planaichean a' dol fada gu leòr, agus nach eil an Riaghaltas fiù 's deiseil airson an gabhail thairis.

Alfie Evans

Thèid pàrantan Alfie Evans gu Cùirt an Ath-Thagraidh an-diugh le oidhirp eile air an leanabh, a tha tinn gu bàs, a chur dhan Eadailt, agus iad an dòchas gun dèan ospadal anns an Ròimh cuideachadh dha. Tha iad air na h-uimhir de chùisean a chall mar thà far an do dh'aontaich britheamhan ri dotairean gum biodh e nas cuimhneile gun feuchainn ris an leanabh a chumail beò.

Na Làbaraich

Gheall am Pàrtaidh Làbarach gun dèilig iad ris a' mhòr-chuid de ghearainnean mu ghràin air Iùdhaich sa Phàrtaidh ro dheireadh an Iuchair. Ach tha ceannardan Iùdhach ag ràdh gur e briseadh-dùil agus cothrom caillte a bh' ann an coinneimh a bh' aca le Jeremy Corbyn an-raoir.

HIAL

Tha Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean a' dèanamh taisbeanadh an-diugh, 's a-rithist a-màireach, aig Colaiste Inbhir Nis air teicneòlas airson seirbheisean iùil a ghluasad gu aon làraich. Tha dragh air an aonadh Prospect, agus air Comhairle nan Eilean Siar mun phlana. Ach tha HIAL ag ràdh gu bheil siostam den aon sheòrsa ag obair fìor mhath anns an t-Suain.