Cothrom fàis aig Sgoil Ghàidhlig Chartvale

Tha Oifigear Gàidhlig Chomhairle Baile Ghlaschu, DK Mac a' Phì, ag ràdh gu bheil iad an dòchas gum bi rùm anns an sgoil ma thig an tuilleadh fàis air na tha a' dol a-steach gu foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Fosglaidh an sgoil ùr ann an Cartvale am Baile Ghobhainn an ath-bhliadhna, an dèidh do Riaghaltas na h-Alba £1.9m a ghealltainn air a son Dimàirt.

"Tha sinn an dòchas gum bi barrachd àite ann airson fàis ann an sin," thuirt Mgr Mac a' Phì.

"Mar a bha sinn a' bruidhinn roimhe mu dheidhinn co-chomhairleachaidh a bh' againn sa bhaile mu dheidhinn càite am biodh an sgoil seo, bha sinn an toiseach a' bruidhinn air àite eile thall aig Gowanbank.

"Ach an uair sin dìreach mar a chaidh sin an aghaidh na coimhearsnachd air dòigh agus na beachdan a bh' aig daoine, dh'fheumadh a' Chomhairle an uair sin dìreach a bhith a' smaointinn air àiteachan eile, is bha sin ceart gu leòr.

"Ach san sgoil ùir, far a bheil i, chanainnsa gum bi àite ann," thuirt e.