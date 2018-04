Tha barrachd oileanach bho Eaglais na h-Alba a' dol gu Colaiste Dhiadhaireachd na Gàidhealtachd - an coimeas ri na ceithir colaistean eile ann an Alba.

Thàinig an naidheachd agus Modaràtair na h-eaglaise, am Fìor Urr. Derek Browning a' tadhal air Clèir Rois an dràsta.

Bidh e a' siubhail na dùthcha ceithir tursan sa bhliadhna.

Choinnich Eileen NicDhòmhnaill ris.