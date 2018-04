Gheall Riaghaltas na h-Alba £1.9m son treas sgoil Ghaidhlig an Glaschu.

Fosglaidh an sgoil ann am Baile Ghobhainn an ath-bhliadhna, a' ciallachadh gun gabh iarrtas son foghlam Gaidhlig sa bhaile a shàsachadh.

'S ann aig deasbad mu Phlana Nàiseanta Ùr na Gàidhlig a chaidh fhoillseachadh, 's bha am fear-naidheachd poileataigeach againn Darren Linc ann.