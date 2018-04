Chuir luchd-iomairt ann an Earra-Ghàidheal gearain chun an Roinn Eòrpa mu innealan fuaime a bhitheas tuathanasan-èisg a' cleachdadh gus ròin a chumail air falbh bhon an stoc aca.

Ann am beachd a' bhith-eòlaiche, Dàibhidh Ainsley, bidh na ADDs seo a' cur dragh air leumadairean agus puthagan agus dh'fhaodadh sin a bhith mi-laghail ann an Alba.

Seo Andreas Wolff.