Cothrom eile air An Dannsa Mu Dheireadh

Tha an seann-fhacal ag innse dhuinn nach robh naidheachd mhòr riamh nach robh na call do dhuineigin.

B' e sin a bh' ann do chuid nuair a dh'fhoillsich Runrig an-uiridh gum biodh aona chonsairt mhòr eile aca.

Naidheachd mhòr gu dearbha ach bha feadhainn a bha troimhe-chèile - fiù 's nuair a chaidh an dàrna consairt fhoillseachadh - is na ticeadan a' falbh ann am priobadh na sùla.

Ach tha dòchas às ùr dhaibhsan nach d' fhuair ticead, is Runrig air innse gun d' fhuair iad cead beagan a bharrachd dhiubh a reic.

Do-chreidsinneach

"Bha e doirbh dhuinn a chreidsinn an taic a fhuair sinn bhon luchd-leantainn againn", thuirt Calum bho Runrig.

"Tha fios againn gu bheil daoine ann nach d' fhuair ticead is tha sinn air a bhith ag obair feuch dòighean a lorg air barrachd thiceadan fhaighinn", thuirt e.

Bidh na consairtean, an Last Dance, ann an Sruighlea Dihaoine an 17mh den Lùnastal is Disathairne an 18mh den Lùnastal.

Bidh na ticeadan ùra seo airson an 17mh is bidh iad rim faighinn madainn Dihaoine seo tighinn.

Dh'innis Runrig cuideachd gum bi Julie Fowlis a' nochdadh còmhla riutha ann an Sruighlea.

Sònraichte

"'S e urram mòr a th' ann dhomh nochdadh còmhla ri Runrig aig na consairtean mu dheireadh aca", thuirt Julie.

"Tha mi cho moiteil às na rinn iad 'son ceòl na Gàidhlig is na h-Alba air feadh an t-saoghail.

"Bidh deireadh-seachdain air leth againn is cha bhithinn 'son a bhith ann an àite sam bith eile", thuirt i.

Dh'innis Runrig cuideachd gun tèid barrachd fhiosrachaidh a sgaoileadh mu na consairtean anns na seachdainean ri thighinn.