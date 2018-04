Dearbhadh air an treas sgoil Ghàidhlig do Ghlaschu

Fosglaidh an treas sgoil Ghàidhlig ann an Glaschu an ath-bhliadhna, le maoineachadh £1.9m bho Riaghaltas na h-Alba.

Thàinig dearbhadh gun tèid an treas sgoil Ghàidhlig sa bhaile a mhaoineachadh, agus an dà sgoil a th' ann làn gu doras.

Tha iarrtas a' sìor fhàs air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, agus 900 sgoilear mar thà eadar an dà sgoil a th' ann.

'S ann an Cartvale a bhios an sgoil ùr.

Bha fios mar thà gum biodh Sgoil Chartvale air a cur gu feum 'son foghlam tro mheadhan na Gàidhlig bho 2019 ach mar annex do Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

Tha dearbhadh ann a-nise gur e sgoil Ghàidhlig fa leth a bhios ann.

Cothrom

A' bruidhinn an dèidh deasbaid air Plana Nàiseanta na Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba Dimàirt, thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney:

"Tha cothrom againn a bhith a' togail air an t-soirbheachas a chunnaic sinn sna bliadhnaichean mu dheireadh, gus an tig adhartas nas fheàrr air fàs foghlaim Ghàidhlig air feadh na h-Alba.

"Tha eachdraidh iongantach aig Comhairle Baile Ghlaschu a thaobh foghlaim Ghàidhlig, agus cuiridh an treas sgoil sa bhaile ris na goireasan a 's urrainn dhaibh a chur mu choinneimh an iarrtais a tha a' sìor fhàs am measg phàrantan.

Taic

"An dèidh do Bhun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh fosgldh an t-seachdain seo chaidh - an t-siathamh tè an Alba - cumaidh sinne oirnn a' toirt taic agus brosnachadh do dh'fhàs foghlaim Ghàidhlig."

'S ann tro Mhaoin Chalpa na Gàidhlig, a chaidh a stèidheachadh ann an 2008, a thèid an sgoil ùr a mhaoineachadh.

"'S e cothrom air leth a th' ann an leudachadh foghlaim Ghàidhlig air feadh Ghlaschu, agus thèid aig barrachd theaghlaichean na riamh roimhe air a' Ghàidhlig a thoirt don cuid chloinne tron a h-uile ìre, bho chròileagan gu àrd-sgoil," thuirt Fear-Gairm an Fhoghlaim, nan Sgilean agus nan Tràth-Bhliadhnaichean aig Comhairle Baile Ghlaschu, Chris Coinneagan.

"'S e eisimpleir eile a th' ann an ath-leasachadh seann Sgoil Chartvale den dealas leantainneach a th' againn do dh'fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig, agus tha sin a' cur fàilte air a' ghranta a bharrachd a thèid a chur mu choinneimh ath-nuadhachadh agus leasachadh air thoiseach air fosgladh togalach ùr na sgoile san Lùnastal 2019."