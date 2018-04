Leasachadh Norbord fosgailte

Image copyright Norbord

Chaidh leasachadh mòr aig a' chompanaidh Norbord faisg air Inbhir Nis fhosgladh gu h-oifigeil.

'S e companaidh Chainèidianach a th' ann an Norbord is iad a' dèanamh phanalan fiodha.

Image copyright Norbord

Ghabh iad thairis goireas a bh' aig a' bhuidhinn Highland Forest Products ri taobh an A96 an ear air Inbhir Nis ann an 1989.

Às dèidh dhaibh a dhol còmhla ris a' chompanaidh Ainsworth ann an 2015, 's e Norbord a' chompanaidh as motha san t-saoghal a-nise a tha a' dèanamh bùird OSB.

Image copyright Norbord

Thòisich iad ag obair ann an 2016 air leasachadh luach £95m aig an làraich air a' Ghàidhealtachd.

Ann an 2014 rinn iad 350,000 meatar ciùbach de bhùird, is dùil aca leis na goireasan ùra aca gun ruig iad 640,000 am-bliadhna.

Image copyright Norbord

'S i Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicol Sturgeon, a dh'fhosgail an leasachadh gu h-oifigeil Diluain.