Bhòt 'son ainm cuilean a' mhathain bhàin

Tha taic an t-sluaigh ga iarraidh airson ainm a thagadh dhan chiad chuilean mhathain bhàin a rugadh sa Rìoghachd Aonaichte fad 25 bliadhna.

Rugadh an cuilean aig Pàirce Fiadh-bheatha na Gàidhealtachd san Dùbhlachd ach thug e gu Diluain mus do dhearbh sgrùdadh meidigeach gur e cuilean fireann a bh' ann - seach boireann.

Feumar a-nis ainm a thoirt dha agus tha a' phàirce a' sireadh cuideachaidh.

Tha iad air ainmean a thaghadh agus tha iad ag iarraidh air daoine bhòtadh airson an ainm as fheàrr leotha tro cheangal air an duilleag Facebook aca.

Chan eil ach ceithir ainmean air an liosta; Poulsen, MacFhionghuin, Artor agus Hamish.

Bha Else Poulsen ainmeil airson an obair a rinn i le mathain. Chaochail i ann an 2016.

'S e MacFhionghain ainm neach a tha air taic mhòr a thoirt dhan phàirc agus aig a bheil ùidh mhòr sna mathain bhàna.

Thuirt a' phàirce gur e ainm Cruithneach a bha ann an Artor aig a bheil ceangal ri mathan - agus a bha cuideachd coltach ri ainm athair a' chuilein, Arktos, a tha a' ciallachadh "mathan" ann an Greugais.

Thuirt a' phàirc cuideachd gur e ainm Albannach làidir a bha ann an Hamish a bha a' còrdadh ris an luchd-obrach.

Bidh cothrom aig daoine bhòtadh gu 12:00f an 26mh den Ghiblean.