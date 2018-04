Cothrom air earrannan

Thèid sgeama fhoillseachadh gu h-oifigeil Disathairne a bheir cothrom do dhaoine earrannan a cheannach ann am pròiseact tuath-gaoithe Uibhist a Tuath.

Cosgaidh am pròiseact, air Criongrabhal, Clachan na Lùib, còrr air £3m, is Companaidh Leasachaidh Uibhist a Tuath airson corr air £1m dhen sin a thogail leis an sgeama seo.

'S e dà chrann a bhios ann.

Tha a' chompanaidh leasachaidh an dòchas gun cruthaich am pròiseact teachd a-steach de chorr air £100,000 sa bhliadhna.

Dheadh sin a chosg air pròiseactan agus iomairtean ionadail.

Prothaid

Tha cuireadh ga thoirt do dhuine sam bith a dhol gu Talla Chàirnis bho 6:00f Disathairne.

Bidh stiùirichean bhon chompanaidh leasachaidh ann airson ceistean a fhreagairt.

Thuirt Anndra Ros, fear dhe na h-oifigearan leasachaidh, gur e deagh chothrom a tha seo - gum faigh daoine air a' phròiseact a chuideachadh agus gum faigh iad prothaid air ais de mu 4% dhen airgead a chuireas iad a-steach.