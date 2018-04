Thòisich sgoilearan aig Àrd-Sgoil an Òbain anns an togalach ùr aca an-dè.

Tha an sgoil, a chosg còrr is còig deug thar fhichead millean not, comasach air mìle is trì cheud sgoilear a ghabhail.

Thill Seonaidh MacCoinnich dhan t-seann àrd-sgoil aige airson sùil a thoirt air na goireasan ùra ...