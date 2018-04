"Tuigse a dhìth" air CalMac

Bhiodh tuigse na b' fheàrr aig Caledonian Mac a' Bhriuthainn air suidheachadh nan Eilean Siar nam biodh barrachd den luchd-obrach, agus feadhainn aig àrd-ìre nam measg, stèidhichte san sgìre.

Sin beachd Cathraiche Còmhdail Chomhairle nan Eilean Siar, Uisdean Robasdan.

Tha an Comh. Robasdan ag ràdh gu bheil sin am measg grunn phuingean eile a tha a' Chomhairle a' togail mu na seirbheisean aiseig.

Dh'iarr e cuideachd gun deadh airgead mòr a thathas a' cosg air leasachaidhean aig na puirt a chosg air aiseagan ùra nas lugha a bheireadh seirbheis na b' fheàrr seachad.

Uimhir Tuigse

"Tha sinn a' faicinn cosgais de suas ri £50m ga dhèanamh air puirt an Ùige, Loch nam Madadh agus aig an Tairbeart," thuirt Mgr Robasdan.

"'S tha sinne ag ràdh, gur dòcha leis na duilgheadasan a tha sinn a' faicinn a bhios air adhart anns an dà bhliadhna romhainn gu h-àraid, gum bi dà aiseag ùr deiseil.

"Gu bheil còir coimhead ri 's dòcha aiseagan nas lugha a thogail leis an airgead sin, agus feum a chur orra mar gum biodh, an triangal a spliotadh. Dà aiseag a bhith ann.

"Agus 's dòcha an t-aiseag ùr a tha ga thogail a chur eadar an t-Òban agus Bàgh a' Chaisteil, 's an Isle of Lewis a thoirt air ais airson taic a thoirt dhan Loch Seaforth.

"Bha sinn a' faicinn gu h-àraid, ged a tha 's dòcha, chan eil fhios agam cuin - dà bhliadhna co-dhiù mus fhaigh sinn aiseag ùr dha na Hearadh 's a dh'Uibhist - nach eil i a' dol a thoirt cus a bharrachd chothrom do chàraichean a bharrachd a bhith oirre.

"Tha sin a' faighinn tòrr iarrtasan o luchd-gnothachais, gnìomhachasan an-dràsta a' togail draghannan, ged a tha aiseag ùr a' tighinn nach gabh i na h-uimhir sin a bharrachd, 's nach eil i a' dol a dhèanamh uimhir feum 's a dhèanadh dà aiseag air an t-slighe eadar na Hearadh agus Loch nam Madadh.

"Mar a bha fhios aig a h-uile duine, an rud a bha a dhìth eadar Steòrnabhagh is Ulapul, 's e dà aiseag, tha nas lugha àite a-niste ann leis an Loch Seaforth na bh' ann nuair a bha an Isle of Lewis agus am bàta bathair a' ruith.

"'S ann a tha gnothaichean air lùghdachadh mar gum biodh seach mar a bha e uaireigin.

"Agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil a' sealltainn nach eil 's dòcha uimhir tuigse aig an fheadhainn a tha a' dèanamh suas an inntinn dè tha a' dol a thachairt.

Feumalachdan

"Tha còir aca a bhith ag èisteachd nas dlùithe ris na coimhearsnachdan fhèin, agus dè na feumalachdan a th' aig na coimhearsnachdan.

"Tha daoine a-niste 's tòrr buaidh aca air dè tha a' tachairt anns na h-eileanan.

"Chan e a-mhàin CalMac, CMAL 's buidhnean mar sin, ach buidhnean eile a tha 's dòcha an Dùn Èideann 's an Inbhir Nis, 's Guraig, 's àiteachan mar sin.

"Agus tha sinn a' faicinn nach eil uimhir tuigse aca dè na feumalachdan a th' aig eileanan 's a tha còir aca.

"Agus sin iomairt eile a th' againn, gum faigh sinn tòrr de na buidhnean sin stèidhichte sna h-eileanan, agus 's dòcha an uair sin gun tuig iad nas fheàrr na feumalachdan agus dè na rudan a dh'fheumte airson an eaconomaidh anns na h-eileanan a thogail," thuirt e.

Thuirt fear-labhairt bho ChalMac gu bheil an lìonra aca a' frithealadh air coimhearsnachdan air feadh a' Chosta Siar, is gum feum iad obraichean is eile a sgaoileadh tro na coimhearsnachdan sin air fad.

Thuirt e gu bheil iad a' feuchainn air an aon bhuannachd a thoirt dhan a h-uile àite.