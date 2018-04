An A9 "nas sàbhailte" le camarathan

Image caption Chuirear na camarathan astair choitchinn an sàs san Damhair 2014.

Thuirt Buidheann Sàbhailteachd an A9 gu bheil an àireamh dhaoine a bhàsaich, neo a chaidh a dhroch ghoirteachadh, bho chaidh na camarathan astair choitchinn a chur an sàs fhathast a' crìonadh.

Tha an aithisg ùr aca a' toirt gu ceann sgrùdadh trì bliadhna bho chaidh na camarathan, a bha connspaideach an toiseach, a chur an sàs.

Dh'fhoillsich a' bhuidheann aithisgean ràitheil roimhe, ach tha iad ag ràdh gu bheil an tè seo na cloich-mhìle, 's a' toirt cothrom coimeas agus ath-sgrùdadh nas mionaidiche a dhèanamh, agus le sin gun gabh barrachd earbsa a chur sna figearan.

Sna trì bliadhna bho chaidh na camarathan a chur an sàs eadar Dùn Bhlàthain agus Inbhir Nis chaidh deichnear nas lugha a mharbhadh agus 16 duine nas lugha a dhroch ghoirteachadh an taca ris na trì bliadhna eadar 2011 agus 2013.

Thuirt Ministear na Còmhdhail, Humza Yousaf, ged a bha cuid an aghaidh nan camarathan gun robh dearbhadh ann a-nis gun robh an A9 nas sàbhailte leotha.