Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba obraichean a th' air an cruthachadh airson nan eilean a chumail anns na h-Eileanan. Tha iad gu h-àraid ag amas air barrachd de dhreuchdan Chaledonian Mhic a' Briuthainn - an dà chuid air tìr agus aig muir - a bhith stèidhichte anns na h-Eileanan an Iar. Seo Ruairidh Rothach.