Taic do thuathanaich ri linn droch shìde

Chuir Riaghaltas na h-Alba stòras de £250,000 mu seach airson taic a thoirt do thuathanaich agus croitearan a tha air fulang ri linn na droch shìde sna mìosan mu dheireadh.

Thuirt an Riaghaltas gun cuidicheadh an t-airgead leis a' chosgais co-cheangailte ri dèiligeadh ri closaichean bheathaichean.

Ann am mòran de sgìrean na h-Alba chan eil e ceadaichte closaichean a thiodhlaigeadh air tuathanasan air eagal 's gun sgap galaran.

Feumaidh tuathanaich agus croitearan sna sgìrean sin dèanamh cinnteach gun tèid na closaichean a chur gu ionad oifigeil no a thogail le neach a tha clàraichte 'son dèiligeadh ri closaichean.

Tha an àireamh bheathaichean, gu sònraichte uain, a tha air bàsachadh sna beagan mhìosan mu dheireadh gu math nas àirde na ann an 2016 agus 2017.

Cuideachd mar phàirt den stòras bidh airgead a bharrachd ri fhaotainn dhan RSABI, cathrannas a bhios a' toirt taic phearsanta, phractaigich agus ionmhasail do thuathanaich, an cuid teaghlaichean agus luchd-obrach.

Thèid feuchainn ri freagairtean fhaighinn san ùine fhada air ciamar a ghabhas dèiligeadh ri gainnead bìdh do bheathaichean le a bhith a' cur air dòigh coinneimh le riochdairean chompanaidhean bìdh coimearsalta agus co-chomainn faic dè a ghabhas a dhèanamh airson barrachd co-obrachaidh agus seasmhachd a bhrosnachadh sa ghnìomhachas.

Fàilte

Chuir Aonadh Nàiseanta nan Tuathanach ann an Alba, Anndra MacCarmaig, fàilte air an taic-airgid ùir.

"Chuala mi mun bhuaidh mhòir a th' air a bhith aig an droch shìde air tuathanaich agus croitearan agus mun chosgais a tha a' tighinn an cois sin.

"Tha sinn cuideachd a' cur fàilte air an taic a bharrachd a tha an RSABI, a tha a' toirt cuideachaidh do mhòran dhaoine aig an àm seo, a' faighinn.

"Tha sinn airson cur ann an cuimhne dhaoine a tha airson bruidhinn mun t-suidheachadh anns a bheil iad gu bheil an RSABI ann airson èisteachd riutha agus taic a thoirt dhaibh," thuirt e.

Thuirt Mgr MacCarmaig gu bheil dùbhlain ionmhais aig gnìomhachasan aig an àm seo leis gu bheil aca ri barrachd bìdh a cheannach na an àbhaist.

Thuirt e gum biodh e na chuideachadh mòr nan deadh airgead CAP nach deach a phàigheadh fhathast a thoirt seachad gu sgiobalta.