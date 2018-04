An Atmhorachd

Thuit an atmhorachd dhan ìre as ìsle ann am bliadhna. A rèir Oifis na Staitistig Nàiseanta bha an atmhorachd, a rèir Chlàr an CPI, aig 2.5% anns a' Mhàrt, sìos bho 2.7% anns a' Ghearran.

Windrush

Dh'iarr Rùnaire Dùthcha nan Làbarach, Diane Abbott, air Rùnaire na Dùthcha, Amber Rudd, a dreuchd fhàgail sa chonnspaid mun ghinealach Windrush, a thàinig às a' Charribean gu ruige Breatainn an dèidh an Dàrna Cogaidh. 'S tha cuideam air an Riaghaltas innse cò dh'òrdaich cur às do chàirtean fiosrachaidh mu mhìltean de na daoine sin dhan deach innse bho chionn ghoirid gu bheil iad anns an dùthaich seo gu mì-laghail leis nach eil pàipearan oifigeil aca. Thuirt Amber Rudd gu bheil i duilich mu dheidhinn sin, 's gheall i taic do dh'fheadhainn a tha anns an t-suidheachadh sin.

Plèana

Tha rannsachadh anns na Stàitean Aonaichte mu bhàs boireannaich a theab a tarraing a-mach tro tholl ann an cliathaich plèana. Chaidh seachdnar luchd-siubhail eile a goirteachadh nuair a spreadhadh einnsean a' cur tuill ann an cliathaich an itealain. B' fheudar dhan phlèana, Boeing 737 le 149 air bòrd, laighe ann an èiginn ann am Philadelphia.

Coirea a Tuath

Chaidh stiùiriche an CIA gu ruige Coirea a Tuath airson coinneimh le ceannard na dùthcha sin, Kim Jong-Un. Chaidh Mike Pompeo, às leth a' Chinn-Suidhe Trump, gu ruige Pyongyang bho chionn còrr is cola-deug a dh'ullachadh airson coinneimh eadar Dòmhnall Trump agus Mgr Kim san Ògmhios.

BiFab

Tha Comhairle nan Eilean Siar am measg na tha a' cur fàilte air faochadh do Ghàrradh Àranais an dèidh do chompanaidh à Canada Bifab a ghabhail thairis. Ghabh JV Driver, fo bhratach DF Barnes, sealbh air BiFab, aig an robh gàrraidhean ann am Fìobha cuideachd. Chaidh aonta a dhèanamh le Riaghaltas na h-Alba mu chùmhnantan ùra fhaighinn, ged nach eil e soilleir fhathast dè seòrsa obrach a bhios an sin.

Na h-Aiseagan

Dh'iarr Buidheann Turasachd nan Eilean Siar air Ministear na Còmhdhail, Humza Yousaf, a dhol a dh'fhaicinn dha fhèin a' bhuaidh a tha troimhe-chèile air na seirbheisean aiseig a' toirt air an sgìre. Tha dragh ann gun dèan an suidheachadh cron air gnìomhachas a tha a' cur còrr is £50m ri eaconomaidh nan Eilean Siar a h-uile bliadhna.

An t-Òban

Tha mì-thoileachas anns an Òban mu phlana airson còrr is 40 taigh a thogail ann am Bràighe Shoroba sa bhaile. Tha còrr is 40 duine agus comhairle coimhearsnachd an Òbain a' cur an aghaidh nam planaichean, agus iad ag ràdh nach eil bun-structair na sgìre idir comasach air dèiligeadh ri leasachadh mar seo.