Cead do thuathanasan-èisg far Stafainn

Image copyright Urras Stafainn

Fhuair planaichean airson dà thuathanas-èisg far thaobh sear an Eilein Sgitheanaich cead bho chomhairlichean Dimàirt.

Tha a' chompanaidh Organic Sea Harvest airson goireasan a chur faisg air Cùl nan Cnoc agus Inbhir Thobhta ann an sgìre Stafainn.

Bha feadhainn a thog dragh mu na planaichean 's iad ag ràdh nach ann an Stafainn a bhiodh na daoine a gheibheadh na h-obraichean agus gun toireadh an sgeama buaidh air turasachd agus air an àrainneachd.

Ach thuirt leithid Urras an Taobh Sear gun dèanadh na h-obraichean a bhiodh an cois nan tuathanasan-èisg feum mòr dhan àite.

Tha an t-Urras ag ràdh gun tig 14 dreuchdan an cois an leasachaidh, gum faigh a' choimhearsnachd buannachd dhìreach às, agus gun tèid leasachadh a dhèanamh air bun-structair Stafainn.

Tha beachd ann cuideachd gun tig 38 dreuchdan eile an lùib leithid bathair agus seirbheisean.