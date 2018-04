Dòchas mu Àranais 's eaconomaidh na sgìre

Tha Comhairle nan Eilean Siar an dòchas gun tig piseach air eaconomaidh na sgìre ri linn mar a tha companaidh à Canada air BiFab a cheannach.

Ghabh JV Driver, tron fo-chompanaidh DF Barnes, sealbh air Gàrradh Àranais, a thuilleadh air na làraichean eile aig BiFab ann an Burntisland agus Methil ann am Fìobha.

Tha BiFab air a bhith a' togail uidheamachd do thuath-gaoithe Bheatrice, ach leis a' chumhnant sin a' tighinn gu ceann theab gun deach a' chompanaidh ann an làmhan luchd-rianachd bho chionn beagan mhìosan.

Tha dòchas ann gu bheil an t-aonta ùr a' ciallachadh nach dùin na làraichean.

Gealltanas

Thuirt Cathraichte Comataidh an Leasachaidh Mhaireannaich aig Comhairle nan Eilean Siar, Dòmhnall Crichton, gum feum Àranais a bhith aig meadhan na h-obrach.

"Anns na còmhraidhean a chaidh a dhèanamh le is an Riaghaltas nuair a bha BiFab ann an cunnart rinn sinn gu math soilleir gum feumadh Àranais a bhith aig cridhe gnìomhachais a' dol air adhart sna bliadhnachan air thoiseach nan tigeadh companaidh ùr a-steach.

"Thug an Riaghaltas dhuinn gealltannas gum biodh sin a' tachairt agus bheir sinn orra cumail ris a' ghealltanas a tha sin," thuirt e.

Thuirt Mgr Crichton gun robh e an dòchas barrachd a chluinntinn sna làithean ri teachd mu na tha san amharc aig a' chompanaidh.

Chan eil ach mu shianar ag obair ann an Àranais an-dràsta.

Tha iadsan an urra ri obair cùraim agus càraidh aig an fhactaraidh.

"A h-uile trup a tha Àranais a' dùnadh, tha e a' toirt buaidh chruaidh air an eaconomaidh againn gu h-ionadail. Tha sinn a' faicinn leithid de dh'obraichean a chaidh a chall, gum biodh sin coltach ri mìltean air an call ann am baile mòr.

"Tha buaidh mhòr aige air an eaconomaidh againn agus tha sinn an dòchas sna làithean a tha air thoiseach gum bi sinn a' cluinntinn barrachd mu ciamar a tha a' chompanaidh seo a' dol a dh'fhaighinn chùmhnantan agus gun tèid Gàrradh Àranais a chur air a chasan a-rithist agus gum bi e nas seasmhaich na bha e ron seo," thuirt Mgr Crichton.

Ceum cudromach

'S iad Riaghaltas na h-Alba a bha air cùl an aonta, agus bidh iad a' cumail beag-chuid de dh'earrannan na companaidh.

A' tadhail air an làraich ann am Methil Dimairt, thuirt am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, nach robh gealltanasan ann a thaobh obraichean, ach gur e ceum cudromach a bh' ann 'son nan trì làraichean.

"Tha tòrr obair chruaidh air thoiseach oirnn.

"Chan eil freagairt shìmplidh ann dha na làraichean seo, ach tha am miann aig DF Barnes obair fhaighinn airson Burntisland, Methil agus Àranais na cheum mhòr agus tha mi den bheachd gu bheil sin a' toirt a' chothrom às fheàrr do BiFab cùmhnantan ùra fhaighinn san àm ri teachd," thuirt i.

Thuirt Jason Fudge bho JV Driver gu bheil iad air a bhith ag obair air an aonta seo airson còrr is bliadhna, agus gu bheil iad gu math dòchasach gum faigh iad cùmhnantan ùra.