Leasachadh air seann sgìre an Glaschu

Thèid ath-leasachadh a dhèanamh air a' phàirt is sine de Ghlaschu thairis air 5 bliadhna airson a dhèanamh nas fhosgailte do luchd-turais agus muinntir an àite fhèin.

Sin dòchas Comhairle Bhaile Ghlaschu, a tha an-dràsta a' cumail co-chomhairleachadh mu sgìre na h-Àrd-shraide agus Margaidh an t-Salainn.

Am measg eile, tha iad airson togalaichean eachdraidheil a dhìon agus piseach a thoirt air ceanglaichean còmhdhail.