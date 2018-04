Iomairt an aghaidh dùnadh meuran RBS

Thog buill an aonaidh Unite fianais taobh a-muigh Bhanca Rìoghail na h-Alba san Aghaidh Mhòir Dimàirt 's iad a' cur an aghaidh planaichean a' bhanca meuran a dhùnadh ann an cuid a sgìrean dùthchail.

Tha meur na h-Aghaidh Mòire am measg 52 bancaichean a thathas am beachd a dhùnadh a dh'aithghearr.

Thuirt RBS gu bheil iad a' gabhail a' cheum seo leis gu bheil nas lugha dhaoine a' dol gu na meuran banca aca.

Tha mì-thoileachas am measg luchd-cleachdaidh gur e seirbheis ann a' bhana a bhios ri fhaotainn dhaibh a-nis.

A rèir Sheumais Ghrannd, a tha ag obair san Aghaidh Mhòir, cha bhi a' bhana sa bhaile ach dà latha san t-seachdain - Diluain agus Diciadain - agus cha bhi iad ann ach airson nas lugha na uair a thìde gach latha.

"Se duilgheadas mòr a bhios ann, gu h-àraid daoine le bùitean agus taighean-seinnse agus gnothaichean mar sin, oir bi iad a' dol ann a h-uile latha leis an airgead a tha iad a' toirt a-staigh," thuirt e.

Feargach

Bha ceannard a' phàrtaidh Làbaraich ann an Alba, Ridseard Leonard, am measg na bha a' togail fianais san Aghaidh Mhòir.

"Tha mi cinnteach às gu bheilear a' dùnadh nam meuran banca seo airson gum bi RBS nas tarraingiche do luchd-ceannach leis gu bheilear 'son a reic sa roinn phoblaich.

"Feumaidh sinn a bhith làidir agus a ràdh nach bu chòir gabhail ris a seo," thuirt Mgr Leonard.

Thuirt Leas-rùnaire Sgìreil Unite, Màiri NicAnndrais, gu bheil an t-aonadh air grunn thachartasan a chur air dòigh airson cur an aghaidh planaichean RBS.

"Cha bu chòir gin dha na meuran dùnadh na'r beachd.

"Cumaidh sinn a' dol leis an iomairt againn. Chan e Unite a th'ann a mhàin. Tha coimhearsnachan air feadh Alba feargach le planaichean RBS," thuirt i.

Ath-sgrùdadh

Tha RBS ag ràdh gu bheil iad air £33m a chosg air seirbheis nam bhanaichean sna trì bliadhnachan mu dheireadh agus gu bheil iad am beachd £12m a chosg air an t-seirbheis am bliadhna-sa.

Thuirt am banca gu robh iad a' beachdachadh air meuran ùr fhosgladh air feadh Alba agus barrachd innealan ATM a chur ann an coimhearsnachdan far an robh bancaichean a' dùnadh.

Gheall iad cuideachd ath-sgrùdadh a dhèanamh air uairean-fosgailte na meuran a tha a' fuireach fosgailte agus obrachadh còmhla ri coimhearsnachdan airson meuran banca a bha falamh a thoirt do bhuidhnean coimhearsnachd an asgaidh.

Thuirt RBS an toiseach gu robh iad airson 62 meuran a dhùnadh ann an Alba, ach dh'innis iad sa Ghearran iad gu robh deich dhiubh gan cumail fosgailte gu deireadh na bliadhna.

Thuirt iad gun deadh rannsachadh neo-eisimeileach a dhèanamh thar nam mìosan sin.

Ma thèid fhaicinn san rannsachadh gu bheil barrachd feum ga dhèanamh dha na meuran sin thèid ath-sgrùdadh eile a dhèanamh mu a bhith gan dùnadh.

Tha meuran ann am Barraigh, a' Mhanachainn, Caol Loch Aillse agus Tunga am measg an deich a tha sin.